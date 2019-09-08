В Тюменской области явка избирателей за полчаса до конца выборов превысила 19%

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Явка избирателей на выборах в Тюменской области составила 19,67%, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

На 19 часов 30 минут по местному времени в регионе проголосовали 43 тыс. 406 избирателей, или 19,67%. На всех избирательных участках голосование завершилось в 20 часов.

Активно в течение дня голосовали жители Ялуторовска. Поддержать своих кандидатов на избирательные участки пришли 30,15% — 8 тыс. 331 человек. В Тюменском районе на выборах по 12 территориям в среднем явка составила 29,32% — 14 тыс. 402 человека. В Тобольске на довыборах депутата в гордуму поучаствовали 654 избирателя — 19,41%, на довыборах в думу Тюменского района явка равна 21,1%, или 2 тыс. 85 человек. В выборах депутата Тюменской областной думы по Калининскому округу на довыборах депутата облдумы — 11,95%, или 14 тыс. 394 человека.

Председатель облизбиркома акцентировал внимание журналистов на том, что цифры предварительные и могут измениться еще незначительно в сторону увеличения.

"Можно сейчас уже сделать предварительный вывод о том, что единый день голосования в Тюменской области прошел в спокойной, выдержанной атмосфере. На муниципальных выборах явка - на среднем уровне, на дополнительных выборах в областной парламент могла бы быть и повыше, - сказал Игорь Халин. - В течение единого дня голосования в избирком поступили 19 обращений. Из них разрешены 17, оставшиеся два — на рассмотрении, решения по ним будут приняты уже сегодня. В той или иной мере подтвердилось семь. Из этих семи некоторые дублируются и связаны с жалобами от членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса".

Председатель облизбиркома отметил, что по каждому обращению будут сделаны анализы, выводы вместе с коллегами из территориальных, окружной и участковых комиссий.

В настоящее время идет процедура подведения итогов и продлится непрерывно до завершения подсчета голосов, подведения итогов участковой комиссии и представления необходимой избирательной документации в территориальную избирательную комиссию.

Татьяна Тихонова