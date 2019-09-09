  • 9 сентября 20199.09.2019понедельник
  • USD65,9981
    EUR72,8883
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер северный

Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов УФО

Губернатор, 17:38 09 сентября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов Уральского федерального округа. Исследование за август 2019 года подготовила компания "Медиалогия".

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об итогах и перспективах экономического развития региона на встрече с журналистами, приуроченной к 75-летию региона. Правительство Тюменской области окажет поддержку Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции. Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области за последние десять лет выросла с 10% до 30%, сообщил губернатор Александр Моор журналистам.

Также сообщалось, что программу Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), созданного совместными силами Тюменской области, Югры и Ямала презентовал в Москве Александр Моор.

Помимо этого, губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте" выступил с заявлением о приостановке строительства развязки в районе коттеджного поселка Комарово областной столицы.

Напомним, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Комарово , медиарейтинг , НОЦ , НПЗ , юбилей области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 09.09.2019Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов УФО
14:10 09.09.2019Александр Моор: цифровизация нефтегазовой отрасли станет одним из важных направлений деятельности НОЦ
13:04 09.09.2019Александр Моор назвал основные вызовы для российской нефтегазовой отрасли
11:18 07.09.2019Александр Моор: в Тюменской области создадут единую систему поддержки экспортеров