Александр Моор - в тройке лидеров медиарейтинга губернаторов УФО

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор вошел в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов Уральского федерального округа. Исследование за август 2019 года подготовила компания "Медиалогия".

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об итогах и перспективах экономического развития региона на встрече с журналистами, приуроченной к 75-летию региона. Правительство Тюменской области окажет поддержку Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), заявил губернатор региона Александр Моор на пресс-конференции. Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области за последние десять лет выросла с 10% до 30%, сообщил губернатор Александр Моор журналистам.

Также сообщалось, что программу Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), созданного совместными силами Тюменской области, Югры и Ямала презентовал в Москве Александр Моор.

Помимо этого, губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте" выступил с заявлением о приостановке строительства развязки в районе коттеджного поселка Комарово областной столицы.

Напомним, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.