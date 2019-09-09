Александр Моор подписал первое в России трехстороннее соглашение с "Газпромом" и ФАС России

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Первое в России трехстороннее соглашение о взаимодействии регионального правительства, Федеральной антимонопольной службы, компании "Газпром газораспределение Север" и управляющей организации "Газпром межрегионгаз Север" подписал в Москве губернатор Тюменской области Александр Моор.

Свои подписи под документом поставили также глава ФАС России Игорь Артемьев и генеральный директор компании "Газпром газораспределение Север" и предприятия "Газпром межрегионгаз Север" Сергей Скорняков.

Регуляторный контракт закрепил эффективную модель региональной газификации, которая позволяет ускоренными темпами строить в Тюменской области газовые сети. За период с 2014 по 2017 годы уровень газификации в регионе вырос с 87% до 94%. Голубое топливо пришло в 55 населенных пунктов, 15,5 тысяч домовладений.

Заключение регуляторного контракта предусматривает направление дополнительных средств на региональную газификацию, что позволит построить более 1 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и в последующие пять лет обеспечить природным газом около 30 тыс. домовладений.

"Тюменская область достаточно газифицирована, но эта тема остается важной для наших муниципалитетов. Заключение трехстороннего соглашения - это, на мой взгляд, не только решение оставшихся вопросов, но и создание прецедента, закрепление современной и эффективной практики газификации, которая будет использоваться в других регионах", - отметил Александр Моор.

Правительство Тюменской области продолжает делать все необходимое для того, чтобы любой желающий мог быстро и недорого получить доступ к газу. В результате реализации подписанного трехстороннего соглашения в распоряжении Тюменской области за пять лет дополнительно появятся 1 млрд 350 млн рублей. Это позволит довести уровень газификации региона до 98%.

Напомним, что суть зафиксированного в соглашении подхода к газификации в том, что регион формирует соответствующую программу и обеспечивает источники возврата инвестиций, а строительством газопроводов занимается газораспределительная организация, при этом не зарабатывая на стройке.

"Со своей стороны мы, безусловно, сохраним региональную льготу по налогу на имущество, чтобы сформировать дополнительный источник возврата инвестиций. Кроме того, будет сохранено и субсидирование для льготных категорий населения при подключении домовладений к газовым сетям", - подчеркнул губернатор.

По словам начальника департамента ПАО "Газпром" Виталия Хатькова, совместная работа с Федеральной антимонопольной службой и губернаторами регионов позволяет по-новому подойти к газификации, в частности, в плане ценообразования и развития рынка газа.

"Мы открываем новую страницу в тарифном регулировании, потому что новое тарифное законодательство, в частности, закон об основах тарифного регулирования, который внесен в правительство, предусматривает такие контракты не только по газу, но и по сетевым активам в электроэнергетике, водоснабжению и водоотведению. Все это позволит регионам решать свои социальные вопросы", - заявил глава ФАС России Игорь Артемьев.

Евгений Бабенко