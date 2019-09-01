Более миллиона рублей перевел мошенникам тюменский пенсионер

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более одного миллиона рублей лишился 70-летний тюменец, попавшийся на уловку мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Звонок от пенсионера поступил в полицию Тюмени 9 сентября. Мужчина сообщил, что у него обманным путем похитили деньги.

Полицейские установили, что пенсионеру на сотовый телефон позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником государственного учреждения. Под предлогом выплаты компенсации за купленные лекарственные препараты он похитил более одного миллиона рублей.

Доверчивый пенсионер самостоятельно переводил деньги в течение недели через платежные системы на банковские счета неустановленного банка. Мошенники знали о том, что мужчина заказывал дорогостоящие БАДы для лечения.

"Злоумышленники убедили пенсионера в том, что продукция, которую он приобретает, некачественная и ее продают мошенники. Для того, чтобы вернуть стоимость товара, ему необходимо перевести страховку, транспортные и другие расходы. Однако злоумышленники заверили жертву, что все суммы вернут. Пенсионер выполнил указания злоумышленников, которые сообщали ему номера банковских счетов и указывали крупные суммы для перевода. Спустя время потерпевший не получил никаких компенсаций и понял, что стал жертвой мошенников", — рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Злоумышленников ищут. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские рекомендуют тюменцам почаще объяснять пожилым родственникам, что мошенники звонят на сотовые и стационарные телефоны, представляются сотрудниками банка, государственных структур, медицинских учреждений, а затем обманным способом забирают сбережения пенсионеров.

Ранее информационное агентство "Тюменская линия" опубликовало материал о том, как защититься от интернет-мошенников.