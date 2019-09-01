Тюменцы со знаками ГТО борются за путевку в Абалак

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

Тюменец Ставр Войнов стал победителем промежуточного розыгрыша спортивного мяча в рамках акции "За знак – в Абалак!", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. Сегодня на победу в акции претендуют более двух десятков горожан.

Он выполнил нормативы ГТО в конце лета и заявился на участие в розыгрыше путевки в туркомплекс Абалак и теперь продолжает борьбу за главный приз.

У Ставра уже есть золотой знак второй ступени, он его получил в 2018 году. Тогда юноше необходим был дополнительный балл для поступления в Тюменское президентское кадетское училище.

"За учебный год в кадетском показатели у сына немного снизились, и поэтому два месяца на каникулах он тренировался. Хотелось вернуть показатели в норму, а для проверки решили преодолеть следующую ступень ГТО. Самым сложным был наклон, но с заданием он справился. Все нормативы выполнял вместе со старшим братом – он завоевал "серебро", - рассказала мама мальчика Евгения.

Те, кто успеют выполнить все нормативы ГТО до 30 сентября, получат шанс выиграть двухдневную путевку в Абалак или другой приз. Подарки будут разыгрывать в День здоровья среди присутствующих участников акции. Условия участия - в группе ВКонтакте.