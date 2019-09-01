Тюменская область и Нефтегазстройпрофсоюз России заключили соглашение о сотрудничестве

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в Москве 9 сентября.

"Социальное партнерство с профсоюзными организациями помогает совместно решать в регионе вопросы занятости, защиты социальных и трудовых прав работников, повышения их квалификации и многие другие. Благодарю Нефтегазстройпрофсоюз за инициативу расширения такого сотрудничества. Сегодня нефтегазовая сфера развивается, в частности, в Тюменской области по итогам 2018 года отмечен рост на 13 процентов. Работники коллективов этой отрасли должны чувствовать, что этот экономический рост транслируется и на них в своевременной выплате и увеличении заработной платы, улучшении условий труда и здесь роль профсоюзов и власти очень большая. Уверен, в рамках соглашения нам удастся найти совместные проекты, которые позволят работать над задачами, поставленными президентом России", – отметил губернатор.

Подписанное соглашение определяет основные направления взаимодействия регионального правительства и Нефтегазстройпрофсоюза в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и направлено на развитие и совершенствование социального партнерства, защиту социально-трудовых прав и экономических интересов людей.

"В Тюменской области проживает не так много членов Нефтегазстройпрофсоюза России, всего чуть более 12 тысяч человек. По сравнению с Югрой, к примеру, где их более 235 тысяч. Однако мы заинтересованы в данном соглашении, так как юг Тюменской области – это база для вахтовиков, в регион переезжают жители северных территорий и очень важно развивать региональное законодательство в направлении социального партнерства", – подчеркнул Александр Корчагин.

Он рассказал губернатору об истории образования организации и основной деятельности Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.