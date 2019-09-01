Итоги выборной кампании подвели в полпредстве президента в УФО

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

Голосование в Уральском федеральном округе прошло без серьезных нарушений на стабильном общественно-политическом фоне. Об этом заявил полномочный представитель президента Николай Цуканов, подводя итоги единого дня голосования в УФО.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей региональных исполнительных органов власти, избирательных комиссий и прокуратуры состоялось 10 сентября.

"Накануне и в день голосования обеспечена общественная безопасность. Хочу поблагодарить за это членов избирательных комиссий, представителей правоохранительных органов, региональных и муниципальных органов власти. Ключевой момент легитимности выборов – явка избирателей. В целом по УФО этот показатель составил 36,4 процента, что несколько ниже, чем в 2018 и 2017 годах", - отметил он.

Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Челябинской и Курганской областях, по словам полпреда, это закономерно – жители выбирали новых губернаторов.

"В обоих субъектах назрел запрос на перемены. Жители продемонстрировали свою политическую зрелость и желание участвовать в развитии регионов", - считает Цуканов.

По итогам избирательных кампаний во всех субъектах Уральского федерального округа лидирующие позиции сохранила политическая партия "Единая Россия". В целом по округу на выборах в органы местного самоуправления единороссы завоевали более 78,2% депутатских мандатов.

"Стабильно высокие результаты говорят о широкой поддержке, проводимого в стране курса, в основе которого - реализация национальных проектов. Важно, что выборы альтернативные и конкурентные. Так, в Челябинской области на каждый мандат претендовало более 3,8 кандидата. В Тюменской области– 2,7. Как результат - депутатские мандаты получили различные политические силы, в их числе КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, это говорит о честности и прозрачности голосования, равных условиях для всех кандидатов. Итоги выборов с представителями политических партий обсудим в октябре. Уверен, что политическое многообразие пойдет на пользу органам местного самоуправления и поможет в конструктивной работе", - заявил полпред президента.

Что касается Тюменской области, то выборы в регионе прошли в спокойной обстановке. В них приняли участие 43 тыс. 241 человек, выбрали 191 депутата. Один мандат – довыборы в региональный парламент, 190 – депутаты в представительные органы власти муниципальных образований.

Как рассказал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, в единый день голосования на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели, особое внимание было уделено обеспечению безопасности.

"В областной избирательной комиссии работала горячая линия, задействовали электронный ресурс "Мой участок.рф", использовали КОИБы, ускоренную технологию передачи данных - QR-код по технологии ГАС-выборы. По итогам выборов общественно-политическая обстановка в регионе спокойная, проблемных ситуаций нет. Я лично переговорил со всеми лидерами партий, которые участвовали в выборах, ни один не высказал замечаний", - рассказал он.

Нужно отметить, что конкурентная борьба во время некоторых избирательных кампаний была высокой. Так, на один мандат депутата Тюменской областной думы претендовали четыре человека. По итогам выборов всех уровней из 191 мандата партия "Единая Россия" получила 162 (84,8%), ЛДПР -11 (5,7%), КПРФ -10 мандатов (5,2%), "Справедливая Россия" – 3 мандата (1,5%) "Коммунисты России" – 1 мандат, самовыдвиженцы - 4 мандата.

Сергей Сарычев отметил, что в явка в области небольшая, потому что выборы не основные, хотя кандидаты были активны, проводили встречи с избирателями. "В Ялуторовске, где формировали городскую думу, явка составила 30%, в некоторых сельских поселениях, где также формировали думу, явка превысила 84%", - пояснил вице-губернатор.

Никаких форс-мажорных случаев во время единого дня голосования на территории Тюменской области зафиксировано не было, заверил председатель облизбиркома Игорь Халин. "Что касается жалоб, обращений, заявлений, все они отработаны в установленный законом срок. По завершению единого дня голосования ЦИК России ответил, что никаких замечаний по Тюменской области в части обращений и заявлений нет. Работали в тесном контакте с прокуратурой Тюменской области, с органами внутренних дел. Была обеспечена противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. На сегодняшний день жалобы в облизбирком не поступали, результаты ни по одной кампании не оспариваются", - подытожил он.

По итогам выборов в Ялуторовске 17 из 20 мандатов – у представителей партии "Единая Россия". По округу №8 победил самовыдвиженец, по одному мандату – у кандидатов от ЛДПР и "Справедливой России". В Тобольске на довыборах победила представитель "Единой России" Татьяна Орлова, на довыборах в Тюменскую областную думу - кандидат от "Единой России" Николай Руссу.

Подводя итоги совещания, Николай Цуканов подчеркнул, что политическим партиям необходимо проанализировать свою выборную кампанию, подбор кадров. "Заслушав доклады всех регионов, входящих в УФО, особых жалоб, нарушений не было. Нужно признать, что выборы прошли на достаточно высоком уровне, были прозрачные, конкурентные. Я хочу поблагодарить руководителей избирательных комиссий, кандидатов всех политических партий", - заявил он.

Полпред президента особо поблагодарил правоохранительные органы, Росгвардию, прокуратуру за обеспечение безопасности во время голосования.

В совещании в режиме ВКС в Тюмени также приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Екатерина Исаева