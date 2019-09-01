В аэропорту Тобольска приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы

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На стройплощадке будущего аэропорта Тобольска приступили к бетонированию взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба администрации города.

Габариты полосы позволят принимать воздушные суда типа Boeing 737-800, Ту -204/214 и Airbus A 321, которые чаще всего используются для перелетов средней дальности.

Возведение аэропорта началось весной 2019 года. До конца года планируют завершить создание взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона для парковки самолетов. Протяженность взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани составит 2,4 км, ширина - 45 метров. Чтобы полоса выдерживала нагрузку при взлете и посадке воздушных лайнеров, ее строят по специальной технологии, напоминающей слоеный пирог.

В основание укладывают специальный материал геотекстиль, изготовленный из полипропилена, который хорошо отводит воду. Сверху 2,2 метра песчаной смеси, на которую насыпают еще 40 см щебня, а уже на него бетон. Бетонируют также в два слоя. Первый - 18 см, второй - 40 см.

Как рассказал эксперт по организации строительства проекта "Аэропорт в Тобольске" Константин Масленников, качественные характеристики бетона тоже разные. Если обычный бетон, который у применяется при заливке нижнего слоя, нормируется только на сжатие, то материал для верхнего обязательно подтверждается и классом на растяжение при изгибе, так как будет подвергаться значительным ударно-динамическим нагрузкам. Щебень для изготовления этого сорта бетона используется кубовидной формы, что обеспечивает прочность готового покрытия.

Чтобы бетон не потерял своих свойств, залить его необходимо в течение часа. Поэтому непосредственно на стройплощадке установили два бетонных завода, в ближайшее время откроется третий. В общей сложности строителям необходимо уложить 86 тыс куб. м бетонной смеси.

"Работы по строительству взлетно-посадочной полосы выполнены на 40%, - сказал менеджер проекта Юрий Дударев. - На объекте работают 1 тысяча 600 человек и более 560 единиц техники".

Параллельно со строительством взлетно-посадочной полосы ведется проектирование здания аэровокзала для жителей и гостей города. Его возведение запланировано на 2020 год.