Новые мини-футбольные площадки открылись в Тюменском районе

Фото: департамента по спорту и молодежной политике Фото: департамента по спорту и молодежной политике

Новые мини-футбольные площадки открылись в в поселке Андреевский и в селе Созоново Тюменского района.

Площадки по мини-футболу – объекты социальной инфраструктуры, которые выбрали сами жители в ходе рейтингового голосования. До этого погонять мяч местные ребята могли только на обычном поле. А в Адреевском новая площадка сменила зал спорткомплекса.

"С появлением спортивной площадки в Созоново резко выросло число желающих заниматься футболом", - отмечает инструктор по спорту Центра физкультурной и спортивной работы "Лидер" Тюменского района Юрий Кашин. А открытие площадки в Андреевском, надеется глава муниципального образования Раиль Хуснуллин, поможет местной футбольной команде достичь новых высоких результатов.

Площадки разместились в центральной части населенных пунктов, рядом со школами и другими спортивными объектами. Они не пустуют даже в вечернее время: играть в футбол допоздна позволяет современное освещение. Также площадки оснащены необходимым многослойным покрытием и ограждением, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В день открытия здесь прошли дебютные мини-футбольные турниры, собравшие и детвору и взрослых.