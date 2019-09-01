  • 15 сентября 201915.09.2019воскресенье
  • USD64,4711
    EUR71,5307
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер южный

Российская фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт, 13:30 15 сентября 2019

teamrussia.pro | Фото: teamrussia.pro

Российская фигуристка Александра Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает "Лента.ру".

Трусова получила два сертификата: за первое в истории женского фигурного катания исполнение четверного тулупа на официальных соревнованиях и за первое исполнение четверного лутца. 10 марта 2018 года Трусовой удалось выполнить тулуп в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира. Первый четверной лутц она исполнила на этапе юниорского Гран-при 12 октября 2018-го.

15-летняя фигуристка назвала большой честью попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

"Оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина — это, конечно, еще больше мотивирует, надо быть достойной этого", — подчеркнула Александра Трусова.

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:30 15.09.2019Российская фигуристка попала в Книгу рекордов Гиннесса
10:45 15.09.2019МФК "Тюмень" сыграл вничью с екатеринбургской "Синарой"
20:16 14.09.2019Новые мини-футбольные площадки открылись в Тюменском районе
17:19 13.09.2019Тюменские спортсмены расскажут, как спартакиады помогают познавать малую родину