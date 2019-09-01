Разработку глубинного насосного оборудования обсудили на площадке ТНФ

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Новые вызовы компании "Газпром нефть" в области разработки глубинного насосного оборудования с использованием технологии цифровых двойников обсудили участники круглого стола, который прошел на площадке Х Тюменского нефтегазового форума 17 сентября, сообщает пресс-центр ТНФ.

Также участники мероприятия обсудили возможности цифрового проектирования и технологии цифровых двойников в разработке нового оборудования, а также развитие "зеркальных" инжиниринговых центров и инфраструктуры Западно-сибирского НОЦ для реализации сложных машиностроительных проектов.

Для участия в круглом столе были приглашены такие компании, как АО "Новомет-Пермь", Schlumberger, ООО "Новые технологии", ГК "Римера", ПК "Борец", ООО "Лекс", ООО Алмаз, Baker Hughes.

"Идея круглого стола родилась совместно с компанией "Газпром нефть". Перед ними стоят серьезные технологические вызовы. Одним из требований с их стороны было решение использовать современные технологии цифрового комментирования и технологию цифровых двойников. На площадку форума мы решили пригласить производителей нефтегазового оборудования. Университет — это один из участников проекта, который берет на себя часть технологических работ. Мы на себя взяли функцию связующего звена по технологической части, а "Газпром нефть" — это та сторона, которая формирует технические требования", — рассказал директор Технологического парка Тюменского государственного университета Евгений Голубев, который стал модератором встречи.