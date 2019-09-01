Руслан Кухарук: единая архитектурная концепция нужна для гармоничного развития города

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Стратегическая сессия "Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств" прошла в рамках первого дня Тюменского нефтегазового форума 17 сентября.

В работе сессии приняли участие глава Тюмени Руслан Кухарук, архитектор, архитектурный критик, основатель и издатель журнала "ПРОЕКТ Россия", "ПРОЕКТ Балтия" и "ПРОЕКТ international" компании "Брусника" Барта Голдхоорна, директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Капелева, начальник отдела по связям с органами госвласти "Сибур Тобольск" Елена Бельская.

Крупные компании, в том числе нефтегазовые, готовы участвовать в проектировании и создании объектов притяжения, в том числе при реализации своих проектов. Это позволяет повысить уровень комфорта для своих сотрудников, сделать территорию более привлекательной для всех горожан, а также позитивно сказывается на имидже самой компании.

"Мне приятно отметить, что для Тюмени началось то время, когда нефтегазовые компании к возведению своих объектов подходят не только с точки зрения развития бизнеса, но учитывают интересы города. Внешний вид научных, административно-деловых центров обсуждаются с городом, уделяется внимание тому, насколько они грамотно и гармонично впишутся в существующее пространство. Продуманное появление таких объектов скажется не только на облике города, но и на бизнес-составляющей этих компаний", - считает Руслан Кухарук.

Тюмени свойственна несколько хаотичная застройка, но в ней есть интересные фрагменты, уверен архитектурный критик Барт Голдхоорн. По его мнению, если разработать для города единый дизайн-код, который сможет объединить эти фрагменты в одно целое, то это позитивно скажется на его восприятии и комфортности проживания в нем.

Аналогичного мнения придерживается Руслан Кухарук, для гармоничного развития города нужна единая архитектурная концепция, но пока законодательство позволяет застройщикам, при соблюдении всех правил и нормативов, внешний вид объектов реализовать по своему усмотрению.

"С каждым годом появляются ответственные застройщики, которые привлекают серьезных проектировщиков, архитекторов, которые уделяют особое внимание фасадам, внешнему облику и созданию инфраструктуры вокруг объекта. Но чтобы это было обязательным условием, мы должны включить фасадную часть и в нормативное регулирование", - сообщил глава муниципалитета.

Свое решение по созданию единой концепции готов предложить Тюменский индустриальный университет. Как рассказала директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Капелева, к работе готовы подключиться научные сотрудники из других городов.

"Как только власти города обратятся к нам, мы принесем около 30 проектов по объединению территории (где находится баня, гостиный двор). Это темы дипломных и курсовых работ наших студентов, размышление взрослых архитекторов. Мы всегда думаем о городе", - подчеркнула она, добавив, что опыт по разработке дизайн-кода уже есть - он сформулирован и будет учтен при реконструкции улицы Ленина.

Важным в реализации проектов является и активное участие широкой общественности - на этом сделал акцент глава города, приведя в пример обсуждение проекта улицы Ленина, разработчиком которого выступил ТИУ. При рассмотрении вопроса развития центральной части города учитывалось все: от конструктива улично-дорожной сети до фасадной части.

"Мы открыты для взаимодействия не только с ТИУ, но всем научным сообществом. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас появлялись научно проработанные объекты, основанные на анализе территорий, направлений, которые стоит развивать", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Татьяна Тихонова