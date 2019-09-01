Выставку российских инноваций презентовали на ТНФ-2019

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Робот, голография преподавателя, "сухая вода", нефтяные цистерны и картины нефтью – более 50 компаний экспонируют разработки на выставке инновационных проектов X Тюменского нефтегазового форума 17-19 сентября.

Экспонаты расположились на площади 2 тыс. кв. м перед зданием технопарка. На входе посетителей встречает стенд Тюменского индустриального университета. Начальник отдела продвижения услуг ТИУ Дина Драгажилова рассказала, что опорный вуз представил науку, технологии и профессии будущего - обо всем рассказывают преподаватели в виде оптических голографий.

"Более полувека ТИУ готовит специалистов для нефтяной промышленности. На стенде мы демонстрируем течение времени. В историческом блоке представили достижения, которые свершали люди, стоявшие у истоков. Сегодняшний день мы презентуем с помощью разработки Российского института криологии - "сухой воды". Ее используют при транспортировке газа", – пояснила она.

СИБУР Тобольск показал гостям 3D-макет завода в оригинальной прорисовке – здания можно приблизить и рассмотреть детально, почерпнуть информацию из пояснений. Здесь же посетители, надев VR-очки, могли увидеть всю территорию завода с высоты птичьего полета.

Систему кабельного электрообогрева представила в действии компания "Импекс Электро". Фирма базируется в Подмосковье, компания имеет собственное производство в Угличе – завод Угличкабель.

"Мы производим кабель для электрообогрева, адаптированный к северным условиям, его можно использовать при температурах ниже 35 градусов. Он применяется на всей территории Ямала: Угличкабель греет трубопроводы компаний "Газпромнефти", "Лукойл", СИБУРа", – рассказал ведущий специалист по автоматизированным системам управления компании "Импекс Электро" Сергей Синяков.

Известную в России и за ее пределами компанию "Тюмень Прибор" презентовал робот.

"Красавица, меня зовут робот Тюмень Прибор – я настоящий робот, я питаюсь электричеством. Я могу рассказать вам сказку, шутку или даже стихотворение, по вечерам я люблю выпить бокальчик свежего электролита. Я работаю, помогаю людям, разговариваю с ними, консультирую по любым вопросами. Посетите наш стенд, и наши сотрудники познакомят вас с нашими продуктами – технологиями и услугами нефтегазовой отрасли", - приглашал он.

Член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО Альфия Мухаметова демонстрировала посетителям свои картины, написанные нефтью.

"Я долго искала способ, чтобы сделать нефть художественной. Она очень-очень капризная – ее след не стирается, композицию нужно продумывать сразу. Я работаю в основном руками, пальцами. Белый цвет бумаги я также использую – например, это снег на картине", - рассказала она.

Галерею работ тюменского искусствоведа, которую она посвятила нефтяникам-первооткрывателям, экспонируют в Нижневартовске, она создана в честь 50-летия Самотлора.

Специально к нефтегазовому форуму художница приготовила керамические фигурки на тему нефтедобычи. Вид нефтяной вышки ей знаком с детских лет – еще маленькой на месторождения ее брал с собой отец-бурильщик, который работал в бригаде Семена Урусова на первом Шаимском месторождении (1964 год). На выставке Альфия Мухаметова также дает мастер-класс по рисованию нефтью.

Собственные разработки и опытные образцы презентуют и резиденты Тюменского технопарка, здесь они знакомятся с потенциальными партнерами. Кроме того, многие тюменские представители бизнеса заявлены в программе форума в качестве спикеров.

"Наша компания представлена на стенде технопарка. Также мы будем выступать в профильной секции, будем рассказывать о нашей разработке на круглом столе "Безопасность – путь к производственной эффективности" 18 сентября", - поделился планами коммерческий директор компании "СиМакс" Дмитрий Витюков.

Впервые презентовала своих резидентов на выставке ТНФ-2019 Свердловская область, подчеркнул генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов. На площадке представлены разработки шести ведущих предприятий региона, которые используются в нефтегазовой отрасли. К примеру, цистерны, которые производит завод Уралхиммаш.

"У нас участвует масштабная делегация. Кроме этих шести компаний на экспозиции презентуют свою продукцию около 25 предприятий Свердловской области. Здесь все те компании, которые уже поставляют на объекты нефтегазовой отрасли свою продукцию. Здесь они ищут потенциальных партнеров. Для нас участие в нефтегазовом форуме, прежде всего – это расширение рынка сбыта", – пояснил он.

На выставке уральцы демонстрируют возможности региона для инвесторов и представителей нефтегазового кластера.

"Нефтегазовая отрасль – это и добыча, и переработка, и транспортировка. С учетом технологического и кадрового потенциала Свердловской области, а также ее близости, как к рынкам сбыта, так и к транспортировке и добыче, регион может быть хорошим местом для локализации производств комплектующих для нефтегазового оборудования. Эти аспекты мы хотим обсудить на деловом завтраке в неформальной обстановке", – пригласил Породнов.

18 сентября в 8 часов 30 утра свердловчане проведут деловой завтрак от имени правительства региона. Спикерами заявлены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его первый заместитель Алексей Орлов, глава министерства инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Также предполагается выступление генерального директора компании "Химпарк Тагил" Игоря Гердта, заместителя генерального директора компании "НПО Биомикрогели" Сергея Самородова, генерального директора корпорации развития Среднего Урала (индустриальный парк Богословский) Максима Пратчика.

Впервые в рамках ТНФ проводят технологические дни четыре нефтегазовые компании: "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпромнефть" и "Новатэк". Их стенды также представлены на выставке.

"Помимо выставочного павильона у нас есть уличная экспозиция. Она представлена техникой для суровых северных условий, болотоходами. Традиционно партнер Тюменского нефтегазового форума с позапрошлого года - резидент индустриальных парков компания "Энерготехсервис", которая 19 сентября будет открывать свое собственное производство в индустриальном парке "Боровский"", - анонсировал исполнительный директор Тюменского нефтегазового форума Владимир Илющенко.

Также впервые присоединились к ТНФ представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области. Его руководитель Мария Трофимова считает, что Тюменская область – это не только нефть и газ, но еще множество разных достопримечательностей.

"Мы организуем для всех желающих экскурсии по городу и новую программу "Черное золото Сибири", где мы рассказываем об освоении нефтегазовой провинции, о подвигах нефтяников и геологов", – рассказала она.

В продолжении темы в тюменском технопарке презентовали спецпроект пятой Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Выставка "Все не то, чем кажется" работает в Тюменском музейно-просветительском объединении с 18 сентября по 1 декабря. Накануне первыми гостями торжественного открытия стали участники ТНФ.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум — главный отраслевой форум России, ежегодное деловое мероприятие международного уровня, собирающее более 2 тыс. экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров рынка. Включает различные форматы работы в рамках деловой программы и выставку инновационных технологий и разработок в области ТЭК.

Ирина Ромашкина