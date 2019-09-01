Крупный завод по производству фанеры откроют в Уватском районе

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Завод по производству фанеры мощностью 108 тыс. куб. м в год появится в Уватском районе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"В январе сотрудники ООО "Тюменский лесопромышленный комплекс" заключили договоры аренды земельных участков сроком на 54 месяца. Затем они принялись за работы по реализации проекта, который предполагает создание современного комплекса по лесозаготовке древесины и ее переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью – березовую фанеру общим объемом 108 тысяч кубических метров в год", – прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.

Генеральный директор ООО "ТЛПК" Александр Чухлебов пояснил, что в разработку проекта уже инвестировано более 100 млн рублей. Получены необходимые технические условия, положительное заключение экспертизы инженерных изысканий. Завершена экспертиза проекта на геологоразведочные работы.

Ведутся инженерные изыскания для устройства автодороги к заводу, работы по подготовке заявки на получение классификационного решения на ввозимое импортное оборудование. Сейчас на производственной площадке обустраивают скважину.

Как отмечают в инвестиционном агентстве Тюменской области, проект признан масштабным в конце 2018 года распоряжением главы региона.