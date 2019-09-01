"Тюмень-дубль" обыграл пермскую "Звезду"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" показали хорошую игру, победив пермскую СШОР "Звезда" со счетом 3:0 в домашнем матче первенства России среди команд третьей лиги, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Гости борются за серебряные медали турнира и обладают опытным составом. Вот и в Тюмени на поле вышел 35-летний Максим Филиппов, поигравший в российской премьер-лиге за "Амкар".

На беду пермяков, тюменцы поймали кураж и показали одну из лучших игр в сезоне. Начался он с чудесного спасения вратаря Камиля Аюпова, который на шестой минуте в невероятном прыжке не дал забить Бодию Борчашвили. В середине тайма Борчашвили бил в упор по воротам, но вновь здорово сыграл Аюпов.

У тюменцев реализация была лучше. На 10-й минуте никто не ждал у ворот пермяков вездесущего Кирилла Сероева, который головой уложил мяч в сетку – 1:0. Под занавес тайма результативным стал забег по флангу Владислава Бардыбахина, после паса которого Владиславу Башинскому оставалось только подставить ногу – 2:0. Хорошая комбинация удалась сибирякам и на 50-й минуте, после которой Юрий Мошев вывел Башинского на рандеву с вратарем – 3:0.

Тюменские дублеры остались на пятом месте в турнире региона "Урал и Западная Сибирь". Команда Евгения Маслова набрала 33 балла. Досрочным чемпионом стал "Металлург" из Аши (51 очко). За ним расположились "Торпедо" из Миасса (45), СШОР "Звезда" (39) и "Металлург-Магнитогорск" (35).