Тюменка Маргарита Болдырева стала чемпионкой первенства России по биатлону

Фото: пресс-служба ОСШОР Л.Н. Носковой Фото: пресс-служба ОСШОР Л.Н. Носковой

Воспитанница тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Маргарита Болдырева стала чемпионкой первенства России по биатлону, сообщили в пресс-службе школы.

Соревнования среди юношей и девушек прошли в Саранске. Тюменка завоевала золото в спринт-кроссе 18 сентября. Всего на старт вышло 98 спортсменок. Кроме того, 16 сентября в индивидуальной гонке на 7,5 км Маргарита заняла второе место, уступив сопернице из Москвы всего 0,2 секунды и выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Среди юношей, представлявших ОСШОР Л. Н. Носковой, в спринт-кроссе лучший результат показал Малюгин Никита, он занял 5 место. Максим Галкин вошел в Топ-20 среди 124 спортсменов, принимавших участие в гонке.