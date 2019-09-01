Тюменская облдума рассмотрела отчет по исполнению бюджета за первое полугодие

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Более 112 млрд 467 млн рублей составили доходы бюджета Тюменской области в первом полугодии 2019 года. Отчет об исполнении бюджета рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на заседании 19 сентября.

"В структуре доходов областного бюджета в первом полугодии 78 процентов составляет налог на прибыль, поступления от которого составили более 85 миллиардов рублей. Это на 21 миллиард рублей или на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил в своем докладе заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Николай Токарчук.

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2019 года превысили 68 млрд рублей. При этом на финансирование социальной сферы было направлено более 44 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Даже в сегодняшних непростых экономических условиях экономика Тюменской области продолжает развиваться. По большинству экономических показателей наши результаты выше общероссийских. Высокое поступление доходов в областной бюджет обусловлено ростом прибыли как у ряда крупных налогоплательщиков, так и в целом по экономике", - отметил, выступая на заседании облдумы, заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

В Тюменской области не прекращается бюджетная поддержка промышленности, агропромышленного комплекса, малого бизнеса. На создание комфортной среды для жизни людей в первом полугодии израсходовано около 7 млрд рублей. Расходы на развитие жилищного строительства составили 1,5 млрд рублей. Жилищные условия улучшили 647 семей. На дорожное хозяйство израсходовано 2,5 млрд рублей. Работа по созданию современной транспортной инфраструктуры в регионе продолжается.

В первом полугодии 2019 года 10 млрд рублей из областного бюджета было направлено на реализацию программы "Сотрудничество". В бюджеты муниципалитетов Тюменской области поступило из региональной казны 24 млрд рублей.

"С полной уверенностью могу сказать, что задача по обеспечению сбалансированности бюджетной системы региона выполнена", - подчеркнул Михаил Таранов.

По мнению депутата Тюменской областной думы Владимира Ульянова, значительный рост доходов областного бюджета свидетельствует об успешном развитии региональной экономики.

"Рост промышленного производства и сельского хозяйства - вот те факторы, которые непосредственно влияют на доходы бюджета. Это труд наших земляков. В расходной части бюджета стопроцентно выдерживается социальная направленность", - прокомментировал Владимир Ульянов.

Депутаты Тюменской областной думы приняли к сведению отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года.

Евгений Бабенко