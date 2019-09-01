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Работодатели смогут протестировать соискателей на портале Роструда

Экономика, 17:44 19 сентября 2019

www.rostrud.ru | Фото: www.rostrud.ru

Предварительное тестирование соискателей на вакантные должности доступно на портале Роструда "Работа в России", сообщается на сайте ведомства.

Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования. Как рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, это позволит сэкономить время

"Кроме того, это поможет получить более полное представление о соискателе, его знаниях и понять, насколько тот или иной кандидат подходит на данную позицию", – отметил он.

Список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии, отражая специфику должности. Система автоматически подсчитает количество верных ответов. Как и все сервисы на "Работе в России", данный функционал бесплатный.

Напомним, что сейчас на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.

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# вакансии , Роструд

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