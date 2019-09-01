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Информацию о задержании пьяного пилота опровергла транспортная полиция Тюмени

Происшествия, 11:32 20 сентября 2019

www.tjm.aero

Информация о задержании в аэропорту Рощино пилота в невменяемом состоянии, который должен был в ближайшее время отправиться в рейс, распространенная в Интернете, не соответствует действительности.

С опровержением слухов выступил Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.

На самом деле, 2 сентября в зоне предполетного досмотра был выявлен пассажир рейса Тюмень – Сургут, который привлек внимание сотрудников транспортной полиции тем, что нецензурно выражался и находился по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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# аэропорт Рощино , транспортная полиция , хулиганство

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