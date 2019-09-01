Информацию о задержании пьяного пилота опровергла транспортная полиция Тюмени
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Информация о задержании в аэропорту Рощино пилота в невменяемом состоянии, который должен был в ближайшее время отправиться в рейс, распространенная в Интернете, не соответствует действительности.
С опровержением слухов выступил Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте.
На самом деле, 2 сентября в зоне предполетного досмотра был выявлен пассажир рейса Тюмень – Сургут, который привлек внимание сотрудников транспортной полиции тем, что нецензурно выражался и находился по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).