В Тюменской области могут ограничить продажу энергетиков подросткам

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В Тюменской области могут ввести ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним и запрет на их реализацию в детских, образовательных и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

Соответствующий законопроект в Тюменскую областную думу был внесен в январе 2017 года инициативной группой депутатов. 20 сентября 2019 года с привлечением экспертов и общественности он был рассмотрен на заседании комиссии по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

"Работа с этим проектом велась в установленном законом порядке, - пояснила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, которая провела это заседание. - Законопроект прошел правовую, антикоррупционную и лингвистическую экспертизу".

Законопроект, по ее словам, был доступен на сайте областной думы и прошел общественное обсуждение, в котором приняли участие 10 человек и общественных организаций. Восемь из них законопроект поддержали.

По данным инициаторов проекта, основными потребителями безалкогольных тонизирующих напитков являются несовершеннолетние. По данным статистики, в России 8 из 10 подростков от 13 до 17 лет хотя бы однажды пробовали тонизирующие энергетические напитки (энерготоники), а каждый третий употребляет их регулярно. Средний возраст начала потребления энерготоников составляет 12 - 13 лет.

"Необходимо отметить, что подростки без каких-либо ограничений приобретают эти напитки, поскольку стоимость одной банки невысока, а эта группа потребителей не в состоянии самостоятельно контролировать их суточное потребление, - пояснил один из авторов, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко. – Ребенок до совершеннолетия не способен отдавать отчет в своих действиях".

Представитель компании Red Bull и член правления Российского союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод соков Александр Паталаха, который специально прилетел из Москвы для обсуждения тюменского законопроекта, придерживается противоположного мнения.

"Лучший способ пробудить интерес детей к энергетикам – это запретить их", - уверен он.

Тем более, по его словам, в банке энергетика кофеина содержится не более, чем в двойном эспрессо или плитке горького шоколада.

Его поддержал тюменский бизнесмен Владимир Панов, который в подтверждении безобидности энерготоников заявил, что лично дает своему 15-летнему сыну деньги, чтобы он мог пить их раз в неделю.

Однако, эти аргументы не произвели должного впечатления на представителей медицинского сообщества.

Врач психиатр-нарколог высшей категории, заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева напомнила представителям производителей энергетиков и их продавцам, что кофеин, содержащийся в эспрессо, горьком шоколаде и в безалкогольных тонизирующих напитках – это две разные вещи, сравнивать, которые просто некорректно.

"Синтетический кофеин, содержащийся в энергетических напитках, относится к наркотическим веществам, - пояснила она. - Кроме того, энергетический напиток опасен не только тем, что он содержит кофеин. Он содержит еще очень много веществ, которые усиливают действие кофеина, и таким образом воздействует на организм, что нервная система перестает воспринимать импульсы перевозбуждения.

Энергетические напитки в принципе никакой дополнительной энергии не дают. Они просто собственную энергию человека расходуют более интенсивно. Для детского организма их употребление – это катастрофа".

В Тюменской области, по данным наркодиспансера, зафиксированы несколько случаев тяжелейших отравлений от употребления энергетических напитков, повлекших за собой смерть.

"Мы как профессионалы поддерживаем этот проект и считаем его чрезвычайно своевременным", - заключила врач психиатр-нарколог высшей категории Оксана Конищева.

Борис Олейник