Наказы избирателей приняли в работу тюменские депутаты

480 наказов избирателей поступили в работу депутатов Тюменской городской думы седьмого созыва. Новый порядок работы с наказами народные избранники обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

Новое положение о работе с наказами избирателей было принято на заседании Тюменской городской думы. Об этом сообщил начальник отдела правовой и экономической экспертизы гордумы Иван Дзуман.

"Собранные от депутатов наказы прошли первый фильтр, когда сами депутаты рассортировали их по темам и полномочиям субъектов местного самоуправления, - отметил Иван Дзуман. - После этого по наказам было дано заключение правовой экспертизы. Третьим фильтром стало направление перечня главе города на рассмотрение возможности финансирования".

"Некоторые из наказов уже давно находятся в работе и связаны с вопросами благоустройства или, например, ремонтом крыши, строительством детской или спортивной площадки, ливневой канализации, обустройством территории. Необходимо только подождать, когда подойдет время этих работ", - заметил депутат Иван Романчук.

Также, по словам депутата, некоторые наказы очень специфичны, как, например, проблема подтопления территории в районе ДОК. Такие вопросы, как отвод сточных вод, требуют очень серьезного вмешательства.

Николай Ступников