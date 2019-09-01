Партийцы УФО оценили результаты выборов и эффективность кадровой работы

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия"

Заседание Уральского Межрегионального координационного совета "Единой России", на котором собрались представители всех регионов УФО, состоялось в Тюмени 20 сентября.

Участники заседания Уральского МКС, руководит которым член президиума Генсовета партии Иван Квитка, подвели итоги Единого дня голосования в регионах УФО, обсудили кадровую концепцию партии, а также проанализировали результаты работы профильных комиссий Уральского МКС, отвечающих за выборы и кадровые вопросы, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Губернатор Тюменской области, член Генсовета партии Александр Моор выразил мнение, что практика проведения заседаний Уральского межрегионального координационного совета "Единой России" в регионах очень полезна и эффективна.

"Нам важно в открытом доверительном режиме обсудить текущее положение дел. Помощь МКС в части проведения выборной кампании и решении кадровых вопросов неоценима", - уверен губернатор.

Как отметил руководитель Уральского МКС, член президиума Генсовета партии Иван Квитка, результаты выборов позволяют "Единой России" укрепить позиции в органах государственной и региональной власти, местного самоуправления, формировать фракции большинства в новых составах законодательных и представительных органах власти, работающих в интересах избирателей.

"Проведена эффективная избирательная кампания. В конкурентной борьбе кандидаты, поддержанные нашей партией на различных уровнях избирательных кампаний, получили 2824 мандата из 3430, что составляет 82,33%. Явка в среднем по УрФО составила 36,4%. Избиратели оценили наших кандидатов и доверили им свои голоса", - сказал Квитка, отметив также результативность проведения предварительного голосования "Единой России", слаженную работу региональных отделений партии и их взаимодействие в рамках деятельности Уральского МКС.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов рассказал об итогах выборах. "Результаты единого дня голосования для партии достойные: из 191 депутатского мандата разных уровней наша партия получила 162 – это 84,82%. Партия сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой региона", — подчеркнул Артюхов.

Один из вопросов повестки касался совершенствования механизмов кадровой работы и создания единой кадровой концепции партии. По этой теме на заседании выступил заместитель руководителя ЦИК "Единой России", руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов, один из разработчиков кадровой концепции Роман Романов.

"Это востребованное направление партийной работы, продиктованное политическими реалиями. Есть определенные принципы формирования кадрового резерва, они четко прописаны. Также важнейшей составляющей кадровой политики Партии является организованная система обучения. До 2021 года Партия обозначила задачу внедрить в регионах образовательные программы для молодых лидеров. Такое обучение будет организовано в рамках Высшей партийной школы. Один из филиалов предлагаю открыть в Тюмени", - завершил он.