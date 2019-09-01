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Тобольские атлеты стали пятыми на всероссийском чемпионате гонки с препятствиями

Спорт, 11:57 23 сентября 2019

организаторов гонки | Фото: организаторов гонки

Команда "Россияне" Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска стала пятой на всероссийском чемпионате по гонкам с препятствиями "Гонка героев" в Москве, сообщает администрация города.

"Гонка героев" представляет собой бег по сложной пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. Ее участниками стали более 300 атлетов из разных регионов России и Белоруссии.

организаторов гонки | Фото: организаторов гонки

"Наша команда, в которую вошли Ришат Идрисов, Семён Смуров, Алёна Коростелева, Умиджон Мухитдинов и я, заняла пятое место по времени и учету пройденных препятствий на дистанции 13,5 километров", - рассказал инструктор по специальной подготовке военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Евгений Ваулин.

Стоит отметить, что команда "Россияне" накануне данной гонки прошла еще один отборочный этап в Казани. Там ребята этим же составом заняли первое место.

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# гонка , препятствия , Тобольск

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