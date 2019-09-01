В России оценили стоимость полезных ископаемых в стране

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Общая стоимость полезных ископаемых в 2018 году в Российской Федерации выросла на 70% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ, которое с 2017 года определено субъектом официального статистического учета по предоставлению информации о запасах природных ресурсов в натуральном и стоимостном измерениях.

Основной прирост, отмечено в сообщении, произошел за счет увеличения стоимости нефти и газа. Анализ представленных компаниями данных выявил, что рост фактических цен реализации продукции по конкретным проектам составил около 50%.

Анализ произошедших изменений стоимости запасов нефти в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года показал, что основное изменение стоимости запасов связано с изменением стоимости сырья.

Также на стоимости нефтегазовых запасов сказалось уменьшение размера капитальных затрат компаний по сравнению с 2017 годом (до 10%), что связано как с оптимизацией инвестиционных программ компаний, так и с завершением инвестиционной стадии по основным крупным нефтедобычным проектам.

Кроме того, на рост стоимости запасов нефти повлиял рост ожидаемой добычи по рассматриваемым нефтяным месторождениям (до 9%).

Отметим, что на конец 2017 года запасы нефти оценивались в 39,6 триллиона рублей, а природного газа — в 11,3 триллиона рублей (в натуральном эквиваленте 9,04 миллиарда тонн и 14,47 триллиона кубометров соответственно).