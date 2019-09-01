Тюменский спорткомплекс "Олимпия" будет носить имя Валентина Зуева

Распоряжение о присвоении зданию спортивного комплекса "Олимпия" Тюменского государственного университета имени Валентина Зуева подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 23 сентября. Соответствующее ходатайство направили региональные общественные организации "Олимпийский совет Тюменской области" и "Совет ветеранов спорта Тюменской области".

Валентин Зуев внес большой вклад в развитие физической культуры и спорта, с 2004 по 2016 годы возглавлял Институт физической культуры Тюменского государственного университета, был заслуженным работником физической культуры, награжден правительственными и региональными наградами.

В Тюменской области для выполнения национального проекта "Демография" в части федерального проекта "Спорт - норма жизни" предусмотрена большая программа по строительству спортивных объектов на всей территории региона, ведется планомерная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Сейчас это 3 тыс. 700 спортивных сооружений.

В 2019 году планируется ввод спортивных комплексов в селе Мальково Тюменского района и в селе Ярково, крытого ледового катка в Тобольске.

В разных муниципалитетах проводится реконструкция и обновление действующей спортивной инфраструктуры. По семи крупным спортивным объектам разрабатывается необходимая документация (спортивный комплекс "Центр гимнастики" и спортивно-оздоровительный комплекс в городе Тобольске, крытый бассейн в Заводоуковске, крытый бассейн в Ялуторовске, крытый ледовый каток в п. Винзили, стадион в с. Червишево Тюменского района, спортивный комплекс в с. Бердюжье).

Помимо объектов в капитальном исполнении, много в регионе строится плоскостных спортивных площадок при реконструкции образовательных учреждений, благоустройстве дворов и общественных пространств.

"С каждым годом в Тюменской области растет число людей, занимающихся физической культурой и спортом. Важно, чтобы условия для занятий физкультурой были не только в залах. Думаю, что развитие инфраструктуры и тенденция в современном обществе к здоровому образу жизни и правильному питанию позволят нам выполнить задачи национального проекта", - считает Александр Моор.

По данным статистики, в первом полугодии 2019 года 43,8% жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет, или 620 тыс. человек, систематически занимались физической культурой и спортом, год назад - на 15 тыс. человек меньше.

Среди детей и молодежи до 29 лет спортом регулярно занимаются более 91%, это 460 тыс. жителей. Активный образ жизни ведут и тюменцы среднего возраста (женщины до 54 лет и мужчины в возрасте до 59 лет), около 20% из них получают систематические физические нагрузки. Число поклонников спорта среди людей старшего возраста (55-70 лет) возросло до 8%, это около 23 тыс. человек.