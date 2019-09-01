Триста двадцать миллионов рублей направят из регионального бюджета на ремонт дамбы в Увате

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

320 млн рублей направят из регионального бюджета на ремонт круговой противопаводковой дамбы в Увате, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Имеющаяся дамба построена в 1994 г. протяженностью 8,6 км. С одной стороны она примыкает к автодороге Уват – Тобольск, а с другой – к ул. Береговой.

Во время капитальных работ будет сохранена проездная способность дамбы: сейчас по гребню проходит автомобильная дорога. Проектом предусмотрены отсыпка щебнем и устройство нового дорожного полотна из асфальтобетона, устройство двух примыканий и 24 съездов. Кроме того, существующие газопроводы вынесут на допустимое расстояние от подошвы насыпи. Это касается тех участков, которые попадают в границы дамбы. Планируется демонтаж и перенос опор линий электропередачи, которые также находятся в границах сооружения.

Протяженность береговой дамбы составляет 3,4 км. Здесь проведены работы по вырубке кустарника и подлеска.

"С 19 августа начали работать. Провели пикетажную разбивку, очистили тело дамбы от всей растительности. Спланировали откосные части в тех местах, где нет плит, вырубили деревья и молодую поросль. Отремонтировали и покрасили металлическое ограждение", – рассказал индивидуальный предприниматель Герман Гречин.

В Увате подрядчик сформировал и аварийный запас глинистого грунта для дамб объемом 150 куб. метров.

Работа с дамбами, как с береговой, так и окружной, считает глава Уватского района Сергей Путмин, имеет две основные цели. Первая – предотвращение затопления при сильном паводке, и вторая – возможность исключить Уват из зоны затопления. "Это открывает возможность строить новые объекты, потребность в которых на левом берегу существует", – отметил он.