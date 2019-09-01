Сладковские школьники сразились в шахматы за Кубок главы района
| Фото: Администрация Сладковского муниципального района
Семь команд школьников приняли участие в шахматном турнире на Кубок главы Сладковского района 21 сентября.
Соревнования прошли в четырех возрастных группах. По итогам шахматных баталий победу праздновали шахматисты Майской школы. На одну позицию они опередили новоандреевских спортсменов.
| Фото: Администрация Сладковского муниципального района
В группе средних школ результаты также оказались плотными, а обладателем Кубка главы Сладковского муниципального района стали учащиеся Маслянской школы.
| Фото: Администрация Сладковского муниципального района