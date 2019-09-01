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Сладковские школьники сразились в шахматы за Кубок главы района

Спорт, 16:38 24 сентября 2019

Администрация Сладковского муниципального района | Фото: Администрация Сладковского муниципального района

Семь команд школьников приняли участие в шахматном турнире на Кубок главы Сладковского района 21 сентября.

Соревнования прошли в четырех возрастных группах. По итогам шахматных баталий победу праздновали шахматисты Майской школы. На одну позицию они опередили новоандреевских спортсменов.

Администрация Сладковского муниципального района | Фото: Администрация Сладковского муниципального района

В группе средних школ результаты также оказались плотными, а обладателем Кубка главы Сладковского муниципального района стали учащиеся Маслянской школы.

Администрация Сладковского муниципального района | Фото: Администрация Сладковского муниципального района

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# Сладковский район , шахматы , школьники

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