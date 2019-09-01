Сергей Сарычев: безопасность на дорогах - приоритетная задача

фото Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекс мер, реализуемый в Тюменской области для обеспечения дорожной безопасности, позволил добиться уменьшения числа нарушений правил дорожного движения на 25%, сократить количество аварий, в которых погибли люди, на 21%. Главная цель совместной работы исполнительных органов власти, правоохранительных структур, дорожно-эксплуатационных и общественных организаций - снижение числа ДТП, обеспечение безопасности на дорогах автомобилистов и пешеходов.

На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева рассмотрели перечень вопросов, касающихся мер по снижению аварийности на дорогах, безопасности детей в новом учебном году, а также оценили состояние дорог федерального и регионального значения.

"В Тюменской области реализуется комплекс мер, связанный с предотвращением дорожно-транспортных происшествий. Улучшается дорожная и транспортная инфраструктура: обновляется парк пассажирской и специализированной техники. Большой вклад вносят сотрудники Госавтоинспекции, активно работают общественники. Водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с прошлым годом стало меньше, но есть и негативные тенденции. Меры, которые мы принимаем, объективные, реальные, но не исчерпывающие", - подчеркнул вице-губернатор, обратив внимание присутствующих на необходимость усилить работу по обеспечению безопасности на федеральных трассах.

Выезд на встречную полосу движения и несоблюдение скоростного режима – основные нарушения, которые приводят к тяжелым последствиям на федеральных трассах, в городе водители пренебрегают правилами проезда через перекресток. Такие данные привел начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин, отметив, что на аварийно-опасных участках дежурят экипажи ДПС.

"Благодаря совместной работе с департаментом дорожной инфраструктуры мы добились хороших результатов по снижению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в городе. Устанавливаем макеты, дорожные знаки. В большинстве аварий с пострадавшими фигурирует транзитный транспорт", - рассказал он.

Еще один немаловажный аспект, который рассмотрели на заседании областной комиссии, - обеспечение безопасности детей на дорогах. В начальных классах с этого года будут проводить пятиминутки безопасности: два раза в неделю в игровой форме ребятам о правилах напомнят педагоги, госавтоинспекторы, волонтеры. Для подростков разработана специальная программа "Юный автолюбитель". Обратят внимание и на изменение формы работы с родителями, здесь готовы подключиться общественники, в частности, Совет отцов.

Что касается организованных перевозок детей, то все школьные автобусы лицензированы, водители прошли жесткий отбор. В регионе, в соответствии с областной программой, автопарк постоянно обновляют: в этом году приобрели 20 новых автобусов, до конца года закупят еще 66.

О подготовке автодорог к осенне-зимнему периоду доложил начальник филиала ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" в Тюмени Виталий Никифоров. Он отметил, что за лето удалось ликвидировать колейность на дорогах, восстановить дорожные знаки и поврежденное ограждение. В ближайшее время проверят подрядные организации на наличие реагентов, световозвращающей разметки.

"Совместно с ГИБДД на аварийных участках устанавливаем знаки. Пока в качестве эксперимента наносим шумовые полосы на перекрестках. Для устранения возможности выезда на встречную полосу во время капитального ремонта автодорог особое внимание уделяем разделению потоков по оси барьерным ограждением, это дисциплинирует водителей. Все новые дороги проектируются с учетом разделения потоков движения", - пояснил он.

Как показывает мировая практика, на трассах есть два фактора, снижающих аварийность и обеспечивающих безопасность, - разделение потоков и контроль скоростного режима. Переменчивая погода и, как следствие, гололед могут спровоцировать увеличение числа аварий - автолюбители не переходят на зимнюю резину заблаговременно, не всегда соблюдают дистанцию и правильно выбирают скоростной режим. В ближайшее время на территории Тюменской области запланировано проведение информационной кампании, напоминающей автолюбителям о правилах вождения зимой.

Кроме того, по инициативе ГИБДД проверят автошколы региона. К работе подключится областной департамент образования и науки. Претензии у Госавтоинспекции вызвал ряд случаев, касающихся сдачи внутренних экзаменов по ПДД, – учреждения вынуждают курсантов переходить доучиваться в другие автошколы либо неправомерно доплачивать деньги. Обратят внимание и на число выпускников школ, которые после обучения не могут сдать экзамен для получения водительского удостоверения.

Подводя итоги заседания, Сергей Сарычев подчеркнул, что тема обеспечения безопасности на дорогах всегда будет в приоритете.

В заседании также приняли участие и.о. прокурора Тюменской области Александр Чернышев, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, и.о. начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" Александр Бедусенко, начальник Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Дробот, заведующий кафедрой "Эксплуатация автомобильного транспорта" Тюменского индустриального университета Дмитрий Захаров, начальник государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог" Андрей Ковалев, глава Тюмени Руслан Кухарук.

Екатерина Исаева