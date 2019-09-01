Уватские лаптисты вышли в финал областной спартакиады

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Уватская команда по русской лапте вышла в финал областной спартакиады. Спортсмены готовятся к новым стартам, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Проводим спартакиаду школьников района. В первой группе играют команды из Ивановки, Туртаса и Мугена, а во второй – из Красного Яра, Горнослинкино и Алымки. А по итогам сформируем сборную, которая представит район на спартакиаде школьников в Упорово. Мы всегда едем на областные соревнования как фавориты. За пять лет участия четыре раза занимали второе место. Борьба в финале очень серьезная, за призы борются восемь команд", – рассказал тренер-преподаватель по русской лапте Дмитрий Мартыненко.

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Секция по русской лапте развивается в районе девять лет. За это время женская команда трижды завоевывала звание чемпиона Тюменской области, а уватский спортсмен Максим Романов вошел в состав сборной региона. В 2015 году на соревнованиях по большой лапте в Удмуртии он стал чемпионом России.