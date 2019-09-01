Россияне предпочитают безналичку, свидетельствует статистика Банка России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На безналичные транзакции - оплату товаров и услуг, переводы с карты на карту, на банковский счет или вклад пришлось более 90 % операций по картам граждан России в первом полугодии 2019 года, сообщает Центробанк.

При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка – 68 %. В целом за январь–июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19,2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн рублей.

Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на 8%.

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с каждым годом, на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приему платежных карт.