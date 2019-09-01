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Ялуторовская пенсионерка перевела мошенникам около восьмидесяти тысяч рублей

Происшествия, 16:43 25 сентября 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

79 тыс. рублей перевела мошенникам 72-летняя жительница Ялуторовска, сообщает региональное управление МВД.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили на сотовый телефон и представились специалистами по выявлению мошеннических действий. Звонивший поинтересовался заказывала ли она товары онлайн, и нет ли у нее претензий по качеству полученного товара. Пенсионерка несколько месяцев назад приобрела постельное белье на одном из сайтов, и осталась недовольной его качеством, о чем и сообщила звонившему специалисту. Он успокоил женщину пообещав, что ялуторовчанке будет выплачена компенсация в 140 тыс. рублей, которые ей домой привезут инкассаторы. Но прежде необходимо заплатить страховку 32 тыс. рублей.

Женщина одолжила деньги у знакомых и в банке, сделала перевод. Позвонив в очередной раз, мошенник затребовал еще 47 тыс. рублей, пообещав, что инкассаторы вернут ей и эти деньги. Оформив кредитную карту в почтовом отделении ялуторовчанка вновь перевела нужную сумму.

Следующие 45 тыс. рублей запрошенные специалистом женщина попыталась одолжить у сына, который и прервал общение своей пожилой матери с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.

Полицейские советуют гражданам проявлять бдительность и не доверять незнакомцам, кем бы они не представлялись. Всегда советоваться с близкими, друзьями, соседями, либо обратится в полицию и не отдавать сбережения.

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# мошенничество

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