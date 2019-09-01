ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл

| Фото: банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

Виртуальный мобильный оператор банка ВТБ – ВТБ Мобайл - начинает работу 25 сентября. Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. Протестировать сервис сможет любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе SIM-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.

Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе "Базовый", который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 sms для клиентов ВТБ (владельцев "Мультикарты", которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тыс. рублей в месяц).

Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы:

| Фото: банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри Сети. Выезжающим за границу предоставляется международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и Интернете. Также абоненты смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности "Мультибонус" ВТБ. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников отметил: "В соответствии с нашей стратегией мы развиваем единую цифровую экосистему банка. Собственный мобильный оператор является одним из первых ее проектов. Наши клиенты получат простой, удобный и безопасный сервис под единым брендом ВТБ. На данный момент мы запустили его в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России".

Как подчеркнул генеральный директор ВТБ Мобайл Максим Шарков, компания стремилась сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов. Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены sim-карты.

"Развитие MVNO-проектов является для Tele2 одним из ключевых направлений развития. Мы как оператор мобильной связи готовы предоставить нашим партнерам качественную сотовую сеть и высокий уровень поддержки, реализовать проекты федерального масштаба. Запуск оператора "ВТБ Мобайл" на сети Tele2 позволит банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: возможность объединить финансовые и телеком-сервисы, делать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности банка. В свою очередь мы продолжаем активно инвестировать в инфраструктуру, поэтому партнеры могут быть уверенны в высоком качестве услуг мобильной связи", - уточнил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Изменение тарифного плана и настройка услуг доступны абонентам в мобильном приложении ВТБ Мобайл. По услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.

Подробная информация о ВТБ Мобайл доступна на vtbmobile.ru.