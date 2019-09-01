Тюменские насосы заинтересовали азербайджанских нефтяников

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области. | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Насосами "Шлюмберже", которые производят в Тюмени, заинтересовались представители общества "Азнефтемаш" во время бизнес-миссии, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Зарубежные коллеги посетили экспортно-ориентированные заводы ГМС-Нефтемаш и Тюменские насосы "Шлюмберже". По словам потенциальных партнеров, качество продукции, технологии и культура производства на заводах организованы на высоком уровне и не идут в сравнение с большинством нефтегазовых производителей.

"Одним из ожидаемых событий стали деловые переговоры с заводом "Шлюмберже", которые стали продолжением диалога, состоявшегося в августе в Баку между Центром поддержки экспорта Тюменской области и руководителями общества "Азнефтемаш". Тогда мы в рамках бизнес-миссии обсуждали с заводом возможности развития экспортных отношений, презентовали продукцию тюменских предприятий. Теперь они приехали к нам, чтобы узнать условия сделки с производителями", - рассказал руководитель Центр поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

В итоге встречи компании договорились об экспорте электропогружных скважинных насосов и запасных частей для них: обсудили финансовую сторону договора, оформили предварительный заказ продукции и выстроили логистику поставок товара в Азербайджан.

Добавим, двусторонняя заинтересованность в укреплении партнерских отношений между тюменскими и азербайджанскими компаниями отмечена давно, начиная с 2016 года. Во многом благодаря бизнес-миссиям, в первом полугодии 2019 года экспорт Тюменской области в Азербайджанскую Республику вырос в 2 раза и составил 976,04 тысяч долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.