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Городская спартакиада школьников стартует в Гилевской роще

Спорт, 13:37 26 сентября 2019

тгмц.рф | Фото: тгмц.рф

Новый сезон городской спартакиады школьников стартовал в Гилевской роще 26 сентября. Тюменские школьники проверят силы в спортивном ориентировании, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

28 сентября в 12 часов в парке им. Ю. А. Гагарина сборные команды школ города соберутся на турслете.

Спортивные мероприятия пройдут в рамках спартакиады общеобразовательных учреждений Тюмени, которая стартовала с началом нового учебного года. По традиции соревнования будут проходить по четырем группам:

· первая группа - девочки, мальчики 2009 г.р. и младше;

· вторая группа – девочки, мальчики 2007-2008 г.р.;

· третья группа – девушки, юноши 2005-2006 г.р.;

· четвертая группа – сборная школы: девушки, юноши.

Для каждой группы определен список испытаний. Всего же в программе заявлены мини-футбол, легкая атлетика, шашки, шахматы, гимнастика, "Перестрелка", "Зимние старты", "Веселые старты", настольный теннис, стритбол, волейбол, лыжные гонки, шорт-трек, баскетбол, плавание, спортивное ориентирование, турслет.

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# спартакиада школьников

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