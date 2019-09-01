Тюменский "Рубин" подписал нового защитника

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Защитник Станислав Калашников пополнил ряды тюменского ХК "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

Этот игрок 1991 года рождения в двух предыдущих сезонах выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Северсталь" из Череповца. В КХЛ Калашников также защищал цвета омского "Авангарда", "Нефтехимика" из Нижнекамска, нижегородского "Торпедо", "Югры" из Ханты-Мансийска. В общей сложности, 27-летний новобранец "Рубина" провел в КХЛ 229 матчей. Отметим, что в сезоне 2015-2016 годов Калашников сыграл в Высшей хоккейной лиге за "Рубин" два матча на правах хоккеиста, командированного из "Югры".

На уровне ВХЛ Калашников выступал также за новокузнецкий "Металлург" и курганское "Зауралья", проведя 24 матча.