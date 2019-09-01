Тюменцы в составе сборной России выиграли "Кубок Каспия"

| Фото: АМФР | Фото: АМФР

Сборная России разгромила Иран со счетом 9:3 и завоевала "Кубок Каспия-2019", сообщает Ассоциация мини-футбола России.

Обе команды не досчитались лидеров к решающему поединку. Из-за повреждения у России не смог выступить капитан Сергей Абрамов, его роль взял на себя Данил Давыдов. У Ирана перебор желтых карточек вычеркнул из протокола Хоссейна Тайеби. Также можно отметить, что место в воротах Сергей Скорович доверил Дмитрию Путилову: каждый из трех стражей ворот нашей команды получил в Астрахани игровую практику.

Уже в дебютной атаке мяч после рикошета от иранца выкатился на ногу Ришату Котлярову – тот забил свой первый гол за национальную сборную. Достаточно быстро почин поддержал Давыдов, ему удался резкий удар в дальний угол с фланга. А на 9-й минуте Ромуло прорвался по флангу и ассистировал Асадову. Удача сопутствовала нашей дружине – на 15-й минуте рикошет от соперника помог забить Руслану Кудзиеву.

Иран незамедлительно выпустил пятого полевого и с первой же попытки забил, но дальнейшего развития не последовало. Хозяева могли увеличить отрыв, но мяч, пущенный в пустой створ, ударился в перекладину.

Второй тайм персы начали с пятью полевыми - розыгрыш не получался, а тюменец Артем Антошкин и Ниязов с разных позиций успешно попадали в пустые ворота. На 29-й минуте после розыгрыша углового забил Асадов, на 35-й минуте поперечной передачей из глубины от Антошкина воспользовался его земляк Иван Милованов.

Оруджи и Азими сократили отставание, но последний гол – на счету нашей сборной. Серия отскоков помогла протолкнуть мяч в сетку Ивану Милованову.

Итог – 9:3, сборная России стала победителем "Кубка Каспия" и взяла реванш у Ирана за поражение в аналогичном матче "Турнира четырех наций" в декабре 2017 года.