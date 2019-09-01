Тюменку, обвиняемую в похищении и убийстве ребенка, взяли под стражу

| Фото: Следственный комитет Российской Федерации во ВКонтакте | Фото: Следственный комитет Российской Федерации во ВКонтакте

23-летнюю тюменку, обвиняемую в похищении и убийстве маленького мальчика, заключили под стражу на два месяца — по 25 ноября включительно. Меру пресечения избрали 27 сентября, сообщает Заводоуковский районный суд Тюменской области.

Как отметили в суде, тюменка не возражала против избрания данной меры пресечения.

По версии следствия, около 12 часов 24 сентября девушка похитила ребенка из дома в Заводоуковске. Около 13 часов она убила мальчика в лесном массиве недалеко от города.

Злоумышленницу нашли и задержали 25 сентября. "С обвиняемой проведены процессуальные и следственные действия, она признала вину", — рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.