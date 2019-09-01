В музее имени Словцова может появиться постоянная экспозиция, посвященная тюменскому комсомолу

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

В музейном комплексе имени Словцова должна появиться постоянная экспозиция, посвященная тюменскому комсомолу. С таким предложением на встрече с вице-губернатором Тюменской области Сергеем Сарычевым выступили активисты общественного благотворительного фонда "Комсомольское братство".

"Совместными усилиями, при поддержке губернатора мы достойно отметили 100-летний юбилей ВЛКСМ в прошлом году, и 100-летие тюменского комсомола в 2019-м, - отметила член оргкомитета празднования этих юбилеев Галина Малышкина. – Издана масштабная книга "Путевка в жизнь", открыт уникальный монумент "Молодым созидателям земли тюменской". Но у нас осталось одно незавершенное дело – открытие постоянной экспозиции, посвященной истории тюменского комсомола, особенно его роли в обустройстве Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса в нашем главном музее. Юбилеи проходят, а такая важная страница нашей истории должна остаться".

Основой такой экспозиции, по мнению инициаторов, могла бы быть выставка, посвященная комсомолу, открытая в музее Тюменского индустриального университета.

Сергей Сарычев нашел эту идею актуальной и своевременной. Он отметил, что празднование 100-летия ВЛКСМ в 2018 году и юбилей тюменского комсомола в 2019-м – это не самоцель.

"Мы сохраняем нашу историю, говорим слова благодарности людям, которые ее творили, но важно, что мы говорим об этом молодежи. Это главное в этой работе, - подчеркнул он. - Хроники, фотографии, документальные кадры тех лет - они дорогого стоят. Просто слова о тяготах и лишениях, через которые прошли люди, осваивающие наш тюменский Север, не отражают реальности тех лет. Тем, кто родился в 21 веке, уже и невозможно представить, что могло быть как-то иначе, чем сейчас. И мы должны им это рассказать и показать".

Борис Олейник