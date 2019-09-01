Александр Моор оценил инвестиционные перспективы Тобольской промплощадки

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Инвестиционный проект по строительству завода полимерной пленки в Тобольске - хороший пример синергетического использования огромного потенциала Тобольской промышленной площадки компании СИБУР. Такое мнение высказал, посетив предприятие, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проект по созданию в Тобольске производства FFS-пленки реализуется Камским заводом полимерных материалов по договоренности с компанией СИБУР. Строительство предприятия началось в 2018 году.

"В настоящее время завершен монтаж технологического оборудования первого этапа и запущены линии для нанесения цветной печати на производимую продукцию. Идет монтаж второй экструзионной линии, ожидается поставка третьей", - рассказал главе региона начальник производства Тимур Мазильников. Для изготовления пленки будет использоваться продукция "ЗапСибНефтехима", где сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

Плановый срок завершения инвестпроекта - 2020 год. Производственная мощность завода к тому времени составит 10 тыс. тонн продукции в год. На первом этапе уже создано 40 рабочих мест, при этом 100% работников - местные жители. В рамках второго этапа количество рабочих мест увеличится до 55.

"Запуск завода "ЗапСибНефтехим" дает большие возможности для привлечения инвесторов на Тобольскую промышленную площадку. Для этого мы работаем с правительством Тюменской области и администрацией Тобольска, как единая команда", - отметил генеральный директор предприятия "СИБУР Тобольск" Игорь Климов. По его мнению, в регионе создан благоприятный деловой климат.

"Компания СИБУР - крупнейший в регионе инвестор и, самое главное, наш надежный партнер. Отрадно, что она заинтересована не только в развитии собственных предприятий на Тобольской промышленной площадке, но и в создании смежных производств, нацеленных на переработку полимерного сырья и выпуск новых видов продукции. В этом наши желания и интересы полностью совпадают. Для региона важно, чтобы появлялись новые инвестпроекты и создавались рабочие места", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко