Тюменским депутатам рассказали о подготовке к отопительному сезону

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Подготовку теплосетей к отопительному сезону обсудили депутаты на заседании Тюменской городской думы 26 сентября.

Как рассказал председатель комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству Юрий Баранчук, для интеграции усилий в сфере теплоснабжения Тюмени 4 июня прошел День депутата при участии представителей администрации и Единой теплоснабжающей организации.

"В результате встречи от депутатов поступили предложения и рекомендации, рассмотренные и утвержденные на заседании профильной комиссии городской думы", - сообщил он.

Напомним, что в Тюмени отопительный сезон стартовал 23 сентября. "На сегодня все работы на тепловых сетях, связанные с подключением потребителей, завершены. Запуск систем отопления происходит в плановом режиме. Конечно, многое зависит и от управляющих компаний, - заметил заместитель главы администрации города Павел Перевалов. – Наладка внутридомовых систем находится в их зоне ответственности".

В настоящее время оценку муниципальной комиссии прошли 97 % жилых домов. Тем не менее, жители не получивших паспорт готовности домов не останутся без тепла, но их управляющим компаниям грозит административная ответственность.

Отметим, что 2019 году в Тюмени был выполнен внушительный объем работ по замене теплосетей. Павел Перевалов напомнил народным избранникам о тех проблемах с параметрами теплоснабжения, с которыми еще несколько лет назад сталкивались жители района Дома обороны: "Тот факт, что уже на протяжении как минимум трех отопительных периодов мы не получаем оттуда жалоб, говорит о том, что проводимая работа эффективна".

У депутатов появился вопрос о возможности разработать и утвердить единый для всего города тариф на тепловую энергию. Так, Дмитрий Елагин отметил, что в настоящее время жители разных районов Тюмени оплачивают тепло по разным тарифам. "Например, в Ново-Патрушево платят в два раза больше, чем в домах, расположенных в ста метрах. Еще один момент – хотелось бы узнать, почему жители новостроек должны платить за ремонт старых сетей?".

На это его коллега Александр Захаров заметил, что поскольку городское хозяйство является общим для всех тюменцев, то оплачивать его содержание необходимо всем по единым правилам.

Николай Ступников