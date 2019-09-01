"Тюменский бройлер" реализует инвестиционную программу

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На птицефабрике "Продо Тюменский бройлер" продолжается масштабная инвестиционная программа по модернизации и расширению производства.

"С завершением строительства новых птичников работы на территории птицефабрики не остановились, - говорит директор одного из самых крупных сельхозпредприятий Тюменского района Оксана Величко. - В частности, мы много внимания уделили современному оснащению. Это прежде всего касается инкубатора, где установлено самое современное оборудование и созданы лучшие условия для роста птицы".

Также на "Тюменском бройлере" идет возведение нового санпропускника.

"Меры санитарного контроля становятся все более жесткими и это вполне оправдано. За примерами катастрофических для птицефабрик последствий пренебрежения правилами далеко ходить не надо. Они есть и у нас в стране, и за рубежом. Кроме того, в стадии проекта сейчас находится новый убойно-перерабатывающий комплекс. Так что обновление производства будет продолжено", - заметила Оксана Величко.

Напомним, что в 2019 году возведены три новых птичника, которые вместе с еще тремя, построенными в 2019 году дали возможность птицефабрике нарастить объемы производства на 20 %.