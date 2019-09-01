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Тюменцев приглашают на мастер-класс по скандинавской ходьбе

Спорт, 16:57 29 сентября 2019

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Мастер-класс по скандинавской ходьбе, соревнования по дартсу и мини-футболу ждут горожан на празднике спорта и здоровья, который пройдет в Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" 5 октября. Мероприятие будет приурочено к празднованию городского осеннего Дня здоровья, сообщает городская администрация.

Праздник стартует в 12 часов. Яркую программу для тюменцев готовят центр дополнительного образования "Контакт" совместно с ДЮЦ "Пламя", ДЮСШ "Рубин" и ДЮСШ № 1.

Воспитанников детских садов и школьников ждут "Веселые стартых". Также тюменцы поборются за победу в соревнованиях по забиванию мяча в ворота и поучаствуют в мастер-классе по хоккейному броску. Желающие смогут сдать нормативы ГТО.

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# дартс , День здоровья , мини-футбол , скандинавская ходьба , ЦОП Тюмень-дзюдо

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