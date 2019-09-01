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Юргинские хлеборобы обмолотили более 70% яровых культур

Экономика, 17:05 30 сентября 2019

mcx.ru

Яровые культуры обмолочены на площади 17 тыс. 804 га по данным на 30 сентября, это 71 % от плана, сообщает администрация муниципального образования.

Средняя урожайность культур составляет 29 ц/га. Обмолот пшеницы составляет 8 тыс. 263 га, урожайность 32,1 ц/га, ячмень — 5 тыс. 703 га, урожайность 24 ц/га, овес — 1 тыс. 887 га с урожайностью 30,9 ц/га.

Рапс обмолочены на 1 тыс. 530 га, урожайность 11,7 ц/га.

Картофель убран на 268 га, урожайность 462 ц/га. Засыпано на хранение 12 тыс. 383 тонны.

Основная осенняя обработка почвы проведена на 12 тыс. 944 га. Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев 2020 года 6 тыс. 524 тонны.

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# уборочная кампания , урожай

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