Александр Моор: реконструкция нижнего посада Тобольска начнется в 2020 году

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Поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников в нижнем посаде Тобольска начнется в 2020 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У нижнего посада Тобольска - огромный потенциал. Раньше он был основной частью древней столицы Сибири. Там находится огромное количество памятников истории и архитектуры. Многие из них нуждаются в реставрации. Уверен, что после восстановления этих исторических зданий у Тобольска откроется второе дыхание в развитии туризма", - отметил глава региона.

Реставрация историко-архитектурных памятников - очень непростая задача. Ее решение требует времени и значительных финансовых затрат. Некоторые старинные здания находятся в федеральной собственности, другие - в региональной, третьи - в частной. Поэтому решено действовать поэтапно, взаимодействуя с федеральными структурами и используя механизм государственно-частного партнерства.

"Мы планируем отреставрировать, вернуть к жизни и наполнить интересным для тоболяков и гостей города содержанием здания, которые сформируют вокруг Базарной площади большой и красивый историко-архитектурный ансамбль. Разработка проекта уже идет", - пояснил Александр Моор.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что уже определено функциональное назначение некоторых исторических объектов, расположенных рядом с Базарной площадью. В них разместятся музеи, библиотеки, учреждения культуры.

"Таким образом, мы не только реализуем туристический потенциал нижнего посада, но и создадим новые точки притяжения для жителей всего Тобольска", - отметил Максим Афанасьев.

Часть исторических зданий в нижнем посаде расположена на территории компании СУЭНКО, которая выразила готовность принять участие в реализации этого большого проекта.

"Для нас это не благотворительность, а элемент социального партнерства. Усилиями регионального правительства в Тюменской области созданы очень благоприятные условия для бизнеса. Поэтому мы считаем своим долгом вкладывать заработанную здесь прибыль в социально значимые проекты", - заявил акционер группы компаний "Корпорация СТС" Алексей Бобров и добавил, что это инвестиции в завтрашний день.

По словам Александра Моора, в Тобольске уже очень много сделано для восстановления историко-архитектурного наследия. "Мы будем продолжать активную и системную работу в этом направлении. Думаю, к практической реализации проекта реконструкции Базарной площади приступим уже в 2020 году. Дорогу осилит идущий", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко