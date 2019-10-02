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Тюменский лыжник Денис Спицов готовится к сезону на леднике Дахштайн

Спорт, 11:15 02 октября 2019

www.flgr.ru

Тюменский спортсмен Денис Спицов начал подготовку к сезону в составе группы Юрия Бородавко на сборе в Австрии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Тренировки на лыжах проходят на высоте 2 тыс. 600 м над уровнем моря на леднике Дахштайн, проживание на высоте в 1 тыс. м.

В ближайшие две недели в городе Рамзау побывают все группы спортивной сборной команды России по лыжным гонкам. Здесь спортсмены получат зимнюю экипировку от фирм-производителей партнеров ФЛГР, а также беговые лыжи и палки.

По окончанию тренировочного мероприятия "боевые" лыжи, а у отдельных спортсменов это более 30 пар, оставляют за границей и их перевезут к месту следующего сбора – г. Рованиеми (Финляндия), где и пройдут отборы на первые этапы Кубка мира ФИС.

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# Денис Спицов , лыжные гонки

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