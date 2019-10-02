Александр Моор: чистая вода - важный показатель качества жизни людей

фото из личного аккаунта Александра Моора фото из личного аккаунта Александра Моора

Солидный позитивный опыт работы по обеспечению людей качественной питьевой водой накоплен в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

"Наличие чистой, отвечающей современным требованиям питьевой воды - один из важнейших показателей качества жизни людей. Каждый из нас в этом заинтересован. Поэтому целенаправленная работа по реализации регионального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Экология" будет продолжаться", - подчеркнул глава региона.

До последнего времени определенные трудности с обеспечением качественной водой испытывал Тобольск - второй по величине город региона. При этом количество потребителей воды постоянно увеличивалось. Поэтому ввод в эксплуатацию двух новых водозаборов с водоочистными сооружениями имеет для горожан большое значение.

Напомним, реконструированный Соколовский водозабор производительностью 25 тыс. куб. м в сутки и новый водозабор в микрорайоне Сумкино производительностью 2,5 тыс. куб. м в сутки были введены в строй 27 сентября. На водозаборах используются современные технологии. Строительство этих жизненно необходимых Тобольску коммунальных объектов велось в рамках концессионного соглашения между городской администрацией и компанией СУЭНКО.

"В результате взаимодействия с частным партнером, который инвестировал в реконструкцию и строительство водозаборов значительные средства и использовал свой богатый опыт и компетенции, мы получили питьевую воду высокого качества", - отметил Александр Моор.

Трудности с чистой водой для тоболяков вскоре останутся позади - появилась возможность отключить старый Жуковский водозабор и полностью перевести город на подземные источники водоснабжения. Кроме того, мощности водозабора в Сумкино достаточно для обеспечения водой жителей микрорайона и близлежащих населенных пунктов.

"Накопленный за полтора десятилетия опыт поможет в реализации регионального проекта "Чистая вода". Он свидетельствует, что задача по обеспечению людей качественной питьевой водой наиболее эффективно решается с использованием механизма государственно-частного партнерства, с привлечением обладающих необходимыми компетенциями инвесторов", - считает губернатор.

Реализация программы "Чистая вода" становится важной темой для обсуждения в ходе практически каждой рабочей поездки главы региона в муниципалитеты.

В частности, недавно было принято решение о расширении водоочистных сооружений в селе Вагай. До конца 2019 года блочно-модульные сооружения по очистке воды установят в селах Бердюгино и Зиново Ялуторовского района. Будет ускорено проектирование и строительство второй очереди водоочистных сооружений производительностью 1 тыс. 200 кубометров в сутки в Сладковском районе. Кроме того, там будут проложены новые сети водоснабжения. К централизованному водоснабжению планируется дополнительно подключить 17 населенных пунктов.

"До конца 2019 года нам предстоит подписать концессионное соглашение о развитии централизованной системы водоснабжения в Тюменском районе. Первыми чистую воду получат жители поселка Каскара. А в целом к 2024 году возможность подключиться к централизованному водоснабжению появится у 22 тысяч жителей района", - пояснил губернатор.

Отметим, что почти 90% населения Тюменской области уже обеспечены чистой питьевой водой. Причем 20% жителей региона получили эту возможность за последние 15 лет.

"Обеспечение людей чистой питьевой водой всегда было и остается для нас приоритетным направлением работы. Финансирование этой программы будет обеспечено в полном объеме", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко