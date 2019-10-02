ГИБДД назвала самые аварийные места Тюмени

| Фото: "Госавтоинспекция Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Госавтоинспекция Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

12 аварийных мест, где произошло три и более ДТП, зафиксировали автоинспекторы в Тюмени в 2019 году, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Самым аварийным перекрестком стала кольцевая развязка ул. Федюнинского и Мельникайте. Здесь автомобили столкнулись девять раз, сбили пешехода и наехали на препятствие. Семь ДТП зафиксировано на ул. Максима Горького, 45, — у ТРЦ "Гудвин". В них пострадали 11 человек, в том числе пешеход, перебегавший улицу вне "зебры". По пять дорожных аварий произошло на перекрестках ул. Щербакова и Тимуровцев, Малышева и Тобольский тракт.

Сотрудники ГИБДД анализируют причины ДТП на каждом участке. Вместе с администрацией города они предпринимают дополнительные меры для устранения повышенной аварийности. Это мероприятия по организации дорожного движения, установка камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и контроль нарядами ДПС.

“В Тюмени становится меньше мест концентрации ДТП, характеризующихся повышенной аварийностью, что соответствует достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"”, — отметили в ведомстве.

Добавим, по итогам 2018 года на улицах областной столицы насчитывалось более 50-ти мест, где произошло много дорожных аварий. Тогда одними из аварийных в Тюмени были перекрестки ул. Щербакова и Мелиораторов, Первомайской и Ленина. Там произошло 10 и девять ДТП, соответственно. “Благодаря снижению порога скоростного режима в районе перекрестка улиц Щербакова и Мелиораторов, исключению здесь левого поворота, а также изменению режима работы светофора на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, эти развязки перестали быть аварийными”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.