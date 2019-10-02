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Центробанк выпустил в обращение ювелирные памятные монеты

Экономика, 17:29 02 октября 2019

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятные серебряные монеты номиналом 3 и 25 рублей (в том числе с цветным покрытием) с изображением изделия ювелирной фирмы "Болин" выпустил в обращение Банк России 1 октября, сообщает организация.

Монеты выходят в серии "Ювелирное искусство в России".

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

На оборотных сторонах монет расположено рельефное изображение хрустального кувшина в серебряной оправе на фоне стилизованной композиции по мотивам других изделий фирмы "Болин".

На обороте 25-рублевой монеты с цветным покрытием то же изображение выполнено с применением цветной эмали.

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля – 3 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей – 1,5 тыс. штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием – 1 тыс. штук.

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# Банк России , монеты

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