Уватские браконьеры наловили краснокнижных рыб на миллион рублей

| Фото: ОМВД России по Уватскому район | Фото: ОМВД России по Уватскому район

В незаконной добыче краснокнижных осетра и стерляди подозревают жителей пос. Першино Уватского района. Ущерб, причиненный рыбаками составил более 990 тыс. рублей, уголовное дело передано в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов дела, двое мужчин утром 11 июня 2019 года в нерестовый период на Иртыше поймали сетью три стерляди и шесть сибирских осетров. В этот же день на реке проходил совместный рейд Росрыболовства и полиции. Рыбаков с поличным задержали на берегу.

Как напоминают в прокуратуре, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ и его добыча повсеместно запрещена. Осетру присвоена вторая категория статуса редкости и он относится к особо ценным видам рыб.

Такса за незаконный вылов составляет 160 тыс. 456 рублей за осетра и 4 тыс. 572 рубля за один экземпляр стерляди независимо от их размера и веса. В результате действий браконьеров водным ресурсам был причинен ущерб в общей сумме более 990 тыс. рублей.