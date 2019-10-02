В Карском море отбуксировали айсберг в тысячи раз тяжелее потопившего "Титаник"

Масса айсберга около 1,5 млн тонн, его длина 200 м, ширина — 80 м, высота — более 100 м. | Фото: geologorazvedka.gazprom.ru Масса айсберга около 1,5 млн тонн, его длина 200 м, ширина — 80 м, высота — более 100 м. | Фото: geologorazvedka.gazprom.ru

Айсберг массой около 1,5 млн тонн успешно отбуксирован от объектов ООО "Газпром геологоразведка" в Арктике. Для сравнения, странствующий айсберг, ставший причиной гибели "Титаника", весил всего 75 тыс. тонн.

Уникальная операция, сообщает служба компании по связям с общественностью и СМИ, была проведена в северо-восточной части Карского моря, в 12 милях юго-западнее острова Большевик архипелага Северная Земля.

С помощью стальных тросов, используя транспортно-буксирные суда "Алмаз" и "Кигориак", специалистам удалось не только изменить дрейф айсберга, но также отбуксировать его против течения на дистанцию более 2 км. Впервые для такой операции были использованы стальные тросы, так как проведенные ранее учения по буксировке крупных айсбергов показали низкую эффективность использования полипропиленовых тросов и сетей.

При проведении геологоразведочных работ на шельфе Карского моря, отмечено в сообщении, большое значение отводится спутниковому мониторингу айсбергов, прогнозу их перемещения. Также специалисты постоянно отрабатывают технологии по изменению дрейфа айсбергов. Буксировка ледовых объектов в случае необходимости позволяет избежать их столкновение с буровыми платформами, а также продлить буровой сезон в сложных климатических условиях.

"Главная задача при проведении геологоразведочных работ на арктическом шельфе — не навредить хрупкой экосистеме региона, - считает генеральный директор ООО "Газпром геологоразведка" Всеволод Черепанов. - Огромное значение мы придаем совершенствованию ледовых операций, как одной из составляющих программы экологической безопасности. За последние три года мы выявили 57 потенциально опасных ледовых объектов на территории, где мы ведем производственную деятельность. В прошлом году нашей компанией установлен отраслевой рекорд по буксировке айсберга объемом 2 миллиона тонн".